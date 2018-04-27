rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Губернатор раскритиковал работу по устранению свалок в Ростовской области

27 апреля 2018, 10:43
Губернатор Ростовской области Василий Голубев раскритиковал работу муниципалитетов по устранению свалок в регионе, сообщил сам губернатор.

По его словам, несмотря на то, что за прошедший год в регионе было ликвидировано 384 несанкционированные свалки, на территории области остается еще множество захламленных мест. Число несанкционированных свалок, по предварительным подсчетам, снизилось вдвое - до 500. Губернатор призвал глав муниципалитетов обратиться внимание на залежи мусора.

"Свалки – это предмет вашего внимания, где бы они не находилась: если у дороги, то это зона ответственности дорожников, работайте с ними, в населенном пункте работайте, в поле работайте. Мусор на территории области – это нонсенс. У некоторых и глаза не доходят, и уши не слышат, и руки не хотят убирать. Пока мы работаем здесь плохо", - заявил губернатор.

Материалы по теме
Передвижные установки для утилизации мусора со свалок придумали в РостовеЧисло незаконных свалок сократилось вдвое в Ростовской области — до 500
#Новости#Общество
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00