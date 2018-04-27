Губернатор раскритиковал работу по устранению свалок в Ростовской области

"Свалки – это предмет вашего внимания, где бы они не находилась: если у дороги, то это зона ответственности дорожников, работайте с ними, в населенном пункте работайте, в поле работайте. Мусор на территории области – это нонсенс. У некоторых и глаза не доходят, и уши не слышат, и руки не хотят убирать. Пока мы работаем здесь плохо", - заявил губернатор.