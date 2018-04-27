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Posted 27 апреля 2018, 06:38

Published 27 апреля 2018, 06:38

Modified 1 октября, 15:31

Updated 1 октября, 15:31

Полеты дронов запретят над Ростовом на время ЧМ-2018

27 апреля 2018, 06:38
В Ростовской области будет действовать запрет на использование беспилотников на время проведения чемпионата мира по футболу, говорится в документе, опубликованном администрацией Пятигорска.

"Во время проведения соревнований над городами, принимающими ЧМ, введут запрет на беспилотники. ЧМ состоится с 14 июня по 15 июля", - говорится в публикации.

Отмечается, что в городах, где проводится чемпионат, будут действовать повышенные меры безопасности. Также, согласно закону, беспилотники, взлетная масса которых более 30 килограммов, необходимо регистрировать.

Напомним, в Ростове к ЧМ построили новые аэропорт и стадион. В городе состоятся пять игр чемпионата.

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