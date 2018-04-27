Полеты дронов запретят над Ростовом на время ЧМ-2018

Posted 27 апреля 2018, 06:38
Published 27 апреля 2018, 06:38
Modified 1 октября, 15:31
Updated 1 октября, 15:31
"Во время проведения соревнований над городами, принимающими ЧМ, введут запрет на беспилотники. ЧМ состоится с 14 июня по 15 июля", - говорится в публикации.
Отмечается, что в городах, где проводится чемпионат, будут действовать повышенные меры безопасности. Также, согласно закону, беспилотники, взлетная масса которых более 30 килограммов, необходимо регистрировать.
Напомним, в Ростове к ЧМ построили новые аэропорт и стадион. В городе состоятся пять игр чемпионата.
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