Полеты дронов запретят над Ростовом на время ЧМ-2018

В Ростовской области будет действовать запрет на использование беспилотников на время проведения чемпионата мира по футболу, говорится в документе, опубликованном администрацией Пятигорска.

"Во время проведения соревнований над городами, принимающими ЧМ, введут запрет на беспилотники. ЧМ состоится с 14 июня по 15 июля", - говорится в публикации. Отмечается, что в городах, где проводится чемпионат, будут действовать повышенные меры безопасности. Также, согласно закону, беспилотники, взлетная масса которых более 30 килограммов, необходимо регистрировать. Напомним, в Ростове к ЧМ построили новые аэропорт и стадион. В городе состоятся пять игр чемпионата. р1