Ремонт дорог в Ростовской агломерации завершится к концу мая

Реконструкция участка трассы «Дон» с 1038-го по 1063 километры была завершена еще в прошлом году. Здесь также была полностью обновлена дорожная одежда, поставлены новые павильоны остановок и оборудованы светофоры. На 1038 километре были отремонтированы путепровод и развязка. Реконструированы и развязки на въезде и выезде из Ростова на 1061 и 1062 километрах трассы.