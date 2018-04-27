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Ремонт дорог в Ростовской агломерации завершится к концу мая

27 апреля 2018, 18:51
Реконструкция объектов на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области завершится в мае, сообщает пресс-служба Госкомпании «Автодор».

В преддверии Чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону будут полностью завершены дорожно-ремонтные работы, которые обеспечат комфортный и безопасный трансфер команд и болельщиков от аэропорта Платов до «Ростов-Арены».

Уже 1 мая будет введен в эксплуатацию участок трассы с 1024-го по 1038 километры в Аксайском районе. Здесь был полностью заменен верхний слой дорожного покрытия. Новое асфальтобетонное покрытие выполнено с применением полимер-модифицированного битума, который увеличит срок службы дороги.

Реконструкция участка трассы «Дон» с 1038-го по 1063 километры была завершена еще в прошлом году. Здесь также была полностью обновлена дорожная одежда, поставлены новые павильоны остановок и оборудованы светофоры. На 1038 километре были отремонтированы путепровод и развязка. Реконструированы и развязки на въезде и выезде из Ростова на 1061 и 1062 километрах трассы.

С начала 2018 года завершен ремонт на еще одном участке – с 1063-го по 1071 километры. Полный комплекс дорожно-ремонтных работ обеспечивает автомобилистам комфортное и безопасное движение.

«Все участки после капитального ремонта соответствуют первой технической категории с четырьмя полосами движения, отсутствием пересечений в одном уровне», - сообщили в Госкомпании «Автодор».

В середине мая откроется полноценное автомобильное движение по участку длиной 20 километров – с 1071-го по 1091 километры. Водители смогут оценить новое покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона с применением полимер-модифицированного битума.

Масштабная реконструкция позволит значительно увеличить пропускную способность трассы М-4 «Дон» в пределах Ростовской агломерации, говорят специалисты.

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