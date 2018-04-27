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Posted 27 апреля 2018, 09:16

Published 27 апреля 2018, 09:16

Modified 1 октября, 15:31

Updated 1 октября, 15:31

В аэропорту Платов в Ростове ветеранов бесплатно обслужат в бизнес-залах

27 апреля 2018, 09:16
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону во время майских праздников аэропорт Платов будет бесплатно обслуживать ветеранов и инвалидов ВОВ в бизнес-залах, сообщается на сайте воздушной гавани.

"Также будут бесплатно обслуживаться сопровождающие ветеранов лица. Нововведения будут действовать в российском и международном бизнес-залах с 28 апреля по 14 мая", - говорится в публикации.

Отмечается, что для посетителей предоставят зоны отдыха, душевые кабины, питание по системе шведского стола. Ветеранам, которые передвигаются на инвалидных колясках, агент сопровождения поможет с регистрацией, оформлением багажа.

В 2017 году во время акции обслужили более 40 ветеранов и 13 сопровождающих.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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