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Posted 27 апреля 2018, 12:55

Published 27 апреля 2018, 12:55

Modified 1 октября, 14:45

Updated 1 октября, 14:45

В Ростовском зоопарке на свет появились 13 лисят огневок и сангло

27 апреля 2018, 12:55
Жители и гости Ростова-на-Дону могут увидеть детенышей лис оневок и сангло, которые недавно родились в зоопарке, снимки милых малышей появились в социальной сети.

Пары лис огневок и сангло были пополнили коллекцию Ростовского зоопарка в 2017 году. Сейчас у огневок родилось семь лисят, у сангло — шесть.

Малыши очень активные и игривые, все время пытаются отбирать еду друг у друга. Увидеть лисят могут все желающие, малыши находятся в одном вольере с родителями.

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