rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 мая 2018, 10:09

Published 3 мая 2018, 10:09

Modified 1 октября, 15:38

Updated 1 октября, 15:38

Ростовские депутаты заказали себе ноутбуки по 130 тыс руб за штуку

3 мая 2018, 10:09
Ноутбуки по стоимости 127,4 тысячи рублей каждый купит Законодательное собрание Ростовской области за счет областного бюджета на 2018 год, следует из документов на сайте госзакупок.

"Всего на покупку выделили 320,5 тысячи рублей, на указанную сумму закупят два ноутбука по цене в 127 тысяч рублей и один стоимостью 65,6 тысячи рублей", - указано в документации.

Отмечается, что гаджеты должны быть не тяжелее 10 килограммов каждый и совмещать функцию мобильного телефона.

Подать заявление на участие в конкурсе можно до 8 мая, подрядчика выберут 11 мая.

р3

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика