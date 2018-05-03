ЦБ не досчитался 510 млн руб в ростовском банке "Кредит Экспресс"

По оценкам временной администрации банка "Кредит Экспресс" активы организации составляют 1,4 миллиарда рублей. Однако в бухгалтерской отчетности банка отражены активы в размере 2,16 миллиарда рублей. Также из бухгалтерских документов следует, что источники собственных средств составили 248 миллионов рублей, тогда как, в результате обследования отрицательная величина собственных средств кредитной организации превышает 510 млн руб. При этом у банка имеются обязательства в размере 1,9 миллиарда рублей.