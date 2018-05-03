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ЦБ не досчитался 510 млн руб в ростовском банке "Кредит Экспресс"

3 мая 2018, 17:45
В результате исследования финансовой отчетности лишившегося лицензии банка "Кредит Экспресс", зарегистрированного в Ростове-на-Дону, была выявлена недостача в размере 510 миллионов рублей, следует из данных, опубликованных Банком России.

По оценкам временной администрации банка "Кредит Экспресс" активы организации составляют 1,4 миллиарда рублей. Однако в бухгалтерской отчетности банка отражены активы в размере 2,16 миллиарда рублей. Также из бухгалтерских документов следует, что источники собственных средств составили 248 миллионов рублей, тогда как, в результате обследования отрицательная величина собственных средств кредитной организации превышает 510 млн руб. При этом у банка имеются обязательства в размере 1,9 миллиарда рублей.

В марте банк "Кредит Экспресс", зарегистрированный в Ростове был лишен лицензии на осуществление банковской деятельности. Причиной для решения регулятора, послужило множество нарушений законодательства в области отмывания доходов. Прием заявлений от вкладчиков на страховые выплаты, а также осуществление этих выплат началось 27 марта 2018 года. В начале апреля ЦБ подал иск в Арбитражный суд Ростовской области с требованием признать данную организацию банкротом.

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