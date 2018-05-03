В Новочеркасске ограничили движение из-за коммунальной аварии

Posted 3 мая 2018, 08:57
Published 3 мая 2018, 08:57
Modified 1 октября, 14:14
Updated 1 октября, 14:14
Ограничения ввели по улице Михайловской, 82, оно будет действовать до 20.00 мск. Это связано с аварией на магистральной сети водопровода, в данный момент проходят ремонтные работы.
Ранее появилась информация, что на Театральной площади в Ростове на два месяца перекроют проезд из-за проведения Фестиваля болельщиков к чемпионату мира по футболу. Также в городе изменится движение общественного транспорта во время репетиции военного парада.
Кроме того, движение будет ограничено и на 9 мая - на время праздничных мероприятий.
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