rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 мая 2018, 08:57

Published 3 мая 2018, 08:57

Modified 1 октября, 14:14

Updated 1 октября, 14:14

В Новочеркасске ограничили движение из-за коммунальной аварии

3 мая 2018, 08:57
В Новочеркасске Ростовской области в четверг ограничили движение из-за аварии на водоводе, информирует горадминистрация.

Ограничения ввели по улице Михайловской, 82, оно будет действовать до 20.00 мск. Это связано с аварией на магистральной сети водопровода, в данный момент проходят ремонтные работы.

Ранее появилась информация, что на Театральной площади в Ростове на два месяца перекроют проезд из-за проведения Фестиваля болельщиков к чемпионату мира по футболу. Также в городе изменится движение общественного транспорта во время репетиции военного парада.

Кроме того, движение будет ограничено и на 9 мая - на время праздничных мероприятий.

р1

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика