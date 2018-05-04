Афиша от RostovGazeta: парад кораблей, джаз и новый Гоголь

Posted 4 мая 2018, 10:27
Published 4 мая 2018, 10:27
Modified 1 октября, 13:40
Updated 1 октября, 13:40
Место № 1 - частный театр "Человек в кубе". Что – спектакль "Гоголь". Когда – СБ, 20.00
Если вы думаете, что знаете все о жизни и творчестве великого писателя Николая Гоголя, то, к сожалению, глубоко ошибаетесь. Театр "Человек в кубе" готов раскрыть все секреты и тайны русского писателя, которые до сих пор не были известны читателям, и прожить вместе с актерами театра один день из жизни Гоголя.
Место № 2 – город. Что – Экскурсия "Эхо войны". Когда – ВС, 11.00
В преддверии великого праздника Победы организаторы экскурсии решили рассказать о сражениях и военных действиях, которые проходили на территории Ростова. Маршрут пройдет к площади 5-го Донского казачьего кавалерийского корпуса, на Комсомольскую и Гвардейскую площади, к школе №43, где учился сын полка народного ополчения Саша Чабанов, к мемориалам на площадях Театральной, имени Карла Маркса, к "Змиевской балке", памятникам бойцам 56-й армии и артиллеристам батареи С. Оганяна. Участники экскурсии узнают всю правду о минувших боях, об ужасах оккупационного времени, о том, что пришлось пережить нашим соотечественникам в это страшное время.
Место № 3 - Набережная. Что – парад кораблей и авиашоу. Когда – СБ, 13.00
В честь 100-летия образования Южного военного округа состоится динамический показ авиационной техники 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, а вдоль набережной впервые пройдут боевые корабли и суда Черноморского флота и Каспийской военной флотилии. В парадном строю пройдет большой десантный корабль Черноморского флота, противодиверсионный катер "Граченок", десантный катер "Акула" и малый артиллерийский корабль Каспийской флотилии. Также на Театральной площади в 10.00 пройдет праздничный парад.
Место № 4 - станица Вешенская. Что - Литературно-этнографический праздник "Конь казаку всего дороже". Когда – ВС, 9.00
Все участники праздника смогут получить навыки ухода за лошадьми, испытать себя в роли лихого наездника, принять участие в состязаниях по боевому искусству казаков, а также получат возможность прокатиться на лошадях и пони. Почитатели творчества Михаила Шолохова получат незабываемый подарок и побывают в полевом казачьем лагере, изображенном в романе писателя "Тихий Дон", увидят эпизоды великого романа, услышат казачьи песни в исполнении фольклорных коллективов.
Место № 5 – Театр 18+. Что - Спектакль "Хроники Макбета. Короли подъезда". Когда – СБ, 20.00
Это история о двух ветеранах НКВД, взаимоотношения которых представляют один поединок, где каждый хочет занять место лидера. Они – короли подъезда, но на одной территории трудно ужиться двум старикам, поэтому остается только догадываться, кто же одержит победу в этой "кровопролитной" схватке.
Место № 6 - Свободное пространство "Циферблат". Что - Концерт джазовой музыки. Когда – СБ, 19.00
Все гости смогут насладиться известными музыкальными композициями в околоджазовой аранжировке, а дуэт Deep поможет вам окунуться в атмосферу джаза, фанка, поп-, рок-музыки.
И, конечно же, напоминаем, что в Ростове открылся парк на Левом берегу, в котором вы сможете прогуляться по комфортной набережной, а также провести время на одной из спортивных площадок.
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