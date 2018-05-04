Афиша от RostovGazeta: парад кораблей, джаз и новый Гоголь

В преддверии великого праздника Победы организаторы экскурсии решили рассказать о сражениях и военных действиях, которые проходили на территории Ростова. Маршрут пройдет к площади 5-го Донского казачьего кавалерийского корпуса, на Комсомольскую и Гвардейскую площади, к школе №43, где учился сын полка народного ополчения Саша Чабанов, к мемориалам на площадях Театральной, имени Карла Маркса, к "Змиевской балке", памятникам бойцам 56-й армии и артиллеристам батареи С. Оганяна. Участники экскурсии узнают всю правду о минувших боях, об ужасах оккупационного времени, о том, что пришлось пережить нашим соотечественникам в это страшное время.