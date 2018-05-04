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Posted 4 мая 2018, 13:51

Published 4 мая 2018, 13:51

Modified 1 октября, 14:48

Updated 1 октября, 14:48

Годовой абонемент в зоопарк можно выиграть за футбольный мяч в Ростове

4 мая 2018, 13:51
Сюжет
Новости Ростова
Акцию "Подари зверятам мяч - выиграй приз" запустит 5 мая зоопарк Ростова-на-Дону, сообщила горадминистрация.

"Для участия в акции необходимо принести в подарок зверям зоопарка новый футбольный мяч и заполнить анкету", - сказано в сообщении.

Розыгрыш призов, среди которых годовой абонемент на троих на посещение зоопарка, фотосессия и пять книг о ростовском зоосаде, проведут 9 мая. До этой же даты можно принять участие в акции.

Напомним, животных ростовского зоопарка обучают игре с мячом в преддверии ЧМ-2018 по футболу.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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