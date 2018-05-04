На проведении ЧМ-2018 Ростовская область заработает 71 млрд руб

"Это 6% валового регионального продукта", - указано в отчете.
При этом Ростовская область занимает четвертое место по сумме прибыли среди регионов, принимающих мундиаль. Самым прибыльным мировое спортивное мероприятие станет для Москвы и Санкт-Петербурга (251 и 139 миллиарда рублей соответственно), замыкает список Татарстан с прогнозируемым доходом в 30 миллиардов рублей.
Отмечается, что при подсчете учитывается доход не только от туристов, поток которых всегда возрастает после проведения соревнований столь крупного масштаба, но и от построенной инфраструктуры.
Напомним, ЧМ-18 пройдет в России с 14 июня по 15 июля, Ростов примет пять игр мундиаля, которые пройдут на новом стадионе.
р3