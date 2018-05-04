rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

На проведении ЧМ-2018 Ростовская область заработает 71 млрд руб

4 мая 2018, 11:07
Проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года принесет в казну Ростовской области 71 миллиард рублей прибыли, следует из доклада правительства РФ.
Сюжет
ЧМ-2018

"Это 6% валового регионального продукта", - указано в отчете.

При этом Ростовская область занимает четвертое место по сумме прибыли среди регионов, принимающих мундиаль. Самым прибыльным мировое спортивное мероприятие станет для Москвы и Санкт-Петербурга (251 и 139 миллиарда рублей соответственно), замыкает список Татарстан с прогнозируемым доходом в 30 миллиардов рублей.

Отмечается, что при подсчете учитывается доход не только от туристов, поток которых всегда возрастает после проведения соревнований столь крупного масштаба, но и от построенной инфраструктуры.

Напомним, ЧМ-18 пройдет в России с 14 июня по 15 июля, Ростов примет пять игр мундиаля, которые пройдут на новом стадионе.

р3

Материалы по теме
Еще 2000 билетов на матчи ЧМ-18 разыграют в РоссииГребной канал в Ростове продолжат обустраивать после ЧМ-2018
#Новости#ЧМ-2018#Экономика
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00