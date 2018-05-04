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Новый налог может появиться в России с 2019 года

4 мая 2018, 12:31
Налог для самозанятых граждан могут ввести в России с 2019 года, сведения опубликовало РИА "Новости".

"С таким предложением выступил Минфин, размер налога, предположительно, составит 3% от дохода лиц, предлагающих свои услуги, но не имеющих официального работодателя или постоянного места работы", - сказано в публикации.

При это 3% будут платить при оказании услуг физлицам, если получателем товара является юридическое лицо, то налог вырастет вдвое.

Ожидается, что для уплаты налога разработают специальное приложение, которое смогут установить на свой гаджет самозанятые граждане РФ. Никаких других налогов на нянь, частных репетиторов и прочие категории работников накладывать не собираются.

Отмечается, что законопроект имеет и обратную сторону, вероятна опасность того, что работодатели начнут переводить кадры в категорию самозанятых для снижения налоговых выплат.

р3

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#Новости#Экономика
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