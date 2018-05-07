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Posted 7 мая 2018, 12:47

Published 7 мая 2018, 12:47

Modified 1 октября, 14:59

Updated 1 октября, 14:59

Капитан морского порта Ростова-на-Дону попался на взятке в 1 млн рублей

7 мая 2018, 12:47
Уголовное дело завели в отношении капитана морского порта Ростова-на-Дону, который получил взятку в размере один миллион рублей от директора судоходной компании, информирует Южное управление на транспорте СКР.

"По данным следствия, в воскресенье в помещении кафе "Манжо" подозреваемый получил один миллион рублей. За это он обещал не принимать меры по выявленным нарушениям в деятельности судоходной компании", - говорится в публикации.

Также фигурант за взятку обещал покровительство. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По уголовному делу мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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#Экономика#Новости
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