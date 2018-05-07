Суд Ростова опроверг нападение на сторонника Навального в Ростове

Posted 7 мая 2018, 10:50
Published 7 мая 2018, 10:50
Modified 1 октября, 13:58
Updated 1 октября, 13:58
В воскресенье координатора штаба Алексея Навального Сергея Гривко арестовали на 15 суток за выкрики лозунгов на митинге "Он вам не царь". Перед началом процесса, как заявили сторонники Навального, одному из журналистов, выступавшему на стороне активистов, порвали паспорт.
"На процессе присутствовал только свидетель и правонарушитель. Журналистов в здание суда не впускали, приставов также не было на суде, так как был выходной день. По словам охранника, никто никому паспорт не рвал", - сказала Калачева.
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