Движение машин на день перекроют в центре Ростова

Posted 8 мая 2018, 13:08
Published 8 мая 2018, 13:08
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Ограничения будут действовать с 09.00 мск до 18.30. Проезд закроют по улице Левобережная от Шоссейной до кольцевого пересечения с Магистральной улицей общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной. Кроме того, перекроют низовую часть Ворошиловского моста и части улиц Большая Садовая, Московская, Серафимовича, Суворова, проспектам Театральный, Ворошиловский, переулка Крепостной.
На этот же период организуют двустороннее движение на участке от проспекта Ворошиловский до переулка Газетный по улицам Шаумяна, Социалистическая, Темерницкая, Тургеневская, Обороны. С 13 по 15 августа движение закроют на Театральной площади, проспекте Театральный от Социалистической до Большой Садовой, улице Советская от Каяни до переулка Краснофлотский. Это связано с организацией площадки Фестиваля болельщиков.
Напомним, 13 мая состоится третий тестовый матч на новом стадионе "Ростов-Арена", первые две игры выиграл клуб "Ростов".
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