Движение машин на день перекроют в центре Ростова

На этот же период организуют двустороннее движение на участке от проспекта Ворошиловский до переулка Газетный по улицам Шаумяна, Социалистическая, Темерницкая, Тургеневская, Обороны. С 13 по 15 августа движение закроют на Театральной площади, проспекте Театральный от Социалистической до Большой Садовой, улице Советская от Каяни до переулка Краснофлотский. Это связано с организацией площадки Фестиваля болельщиков.