Сбербанк обеспечил свыше 2 млн покупок в онлайн-магазинах на Юге РФ

Posted 8 мая 2018, 14:24
Published 8 мая 2018, 14:24
Modified 1 октября, 14:54
Updated 1 октября, 14:54
Так, в настоящее время банк обеспечивает эквайрингом порядка 2,5 тысячи сайтов. С начала 2018 года посредством эквайринга Сбербанка было совершено свыше двух миллионов покупок в регионах Южного федерального и Северо-Кавказского федеральных округов.
Сейчас банку принадлежит более половины рынка эквайринга на Юге России. Сеть терминалов состоит из почти 130 тысяч устройств, оснащенных системой бесконтактных платежей. Кроме того, тысяча единиц общественного транспорта в Краснодаре, Ставрополе, Сочи и в Ростове-на-Дону были обеспечены специальной инфраструктурой для безналичной оплаты проезда. Только в марте 2018 года в трамваях, автобусах и троллейбусах в этих городах было совершено более 500 тысяч транзакций.
"Развитие платежной инфраструктуры является одним из важнейших драйверов для роста объема безналичных платежей, доля которых в настоящее время составляет 30%. Понимая потребности сегмента интернет-торговли, рост которой происходит высокими темпами, мы предложили рынку коробочный продукт для открытия собственного онлайн-магазина на базе сервиса YOOM.SHOP", отметила заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.
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