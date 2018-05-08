Сбербанк обеспечил свыше 2 млн покупок в онлайн-магазинах на Юге РФ

Сейчас банку принадлежит более половины рынка эквайринга на Юге России. Сеть терминалов состоит из почти 130 тысяч устройств, оснащенных системой бесконтактных платежей. Кроме того, тысяча единиц общественного транспорта в Краснодаре, Ставрополе, Сочи и в Ростове-на-Дону были обеспечены специальной инфраструктурой для безналичной оплаты проезда. Только в марте 2018 года в трамваях, автобусах и троллейбусах в этих городах было совершено более 500 тысяч транзакций.