Вдвое сократились объемы экспорта из Ростовского порта в марте

Posted 8 мая 2018, 12:24
Published 8 мая 2018, 12:24
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
"За март из ростовского порта ушли на экспорт 279 тысяч тонн сельхозгрузов, тогда как за февраль за границу отправили 514 тысяч тонн продуктов сельского хозяйства", - сказано в сообщении.
Кроме того, 198 тысяч тонн продовольственных и промышленных грузов отправили в соседний Краснодарский край.
Отмечается, что ушедшие на экспорт грузы отправили в Грецию, Кипр, Египет, Италию, Израиль, Ливан, ОАЭ и Турцию.
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