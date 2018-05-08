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Posted 8 мая 2018, 12:24

Published 8 мая 2018, 12:24

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Вдвое сократились объемы экспорта из Ростовского порта в марте

8 мая 2018, 12:24
Почти вдвое сократились объемы экспортных отгрузок в речном порту Ростова-на-Дону в марте 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил пресс-центр референтного центра Россельхознадзора.

"За март из ростовского порта ушли на экспорт 279 тысяч тонн сельхозгрузов, тогда как за февраль за границу отправили 514 тысяч тонн продуктов сельского хозяйства", - сказано в сообщении.

Кроме того, 198 тысяч тонн продовольственных и промышленных грузов отправили в соседний Краснодарский край.

Отмечается, что ушедшие на экспорт грузы отправили в Грецию, Кипр, Египет, Италию, Израиль, Ливан, ОАЭ и Турцию.

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#Экономика#Новости
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