Водителя маршрутки будут судить на Дону за ДТП с пятью жертвами

В Ростовской области в суд передали уголовное дело в отношении водителя маршрутного такси, по вине которого произошла авария с пятью погибшими, информирует управление Генпрокуратуры в ЮФО.

"По данным следствия, в ноябре 2017 года на дороге М-4 "Дон" водитель ГАЗа не стал снижать скорость и столкнулся с припаркованным КамАЗом. Пять пассажиров маршрутки скончались, еще четверо получили ранения", - говорится в публикации. Отмечается, что пассажиры ехали после просмотра футбольного матча из Краснодара в Ростов. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом. Дело передали в Азовский горсуд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы. р1