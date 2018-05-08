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Posted 8 мая 2018, 06:36

Published 8 мая 2018, 06:36

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Водителя маршрутки будут судить на Дону за ДТП с пятью жертвами

8 мая 2018, 06:36
В Ростовской области в суд передали уголовное дело в отношении водителя маршрутного такси, по вине которого произошла авария с пятью погибшими, информирует управление Генпрокуратуры в ЮФО.

"По данным следствия, в ноябре 2017 года на дороге М-4 "Дон" водитель ГАЗа не стал снижать скорость и столкнулся с припаркованным КамАЗом. Пять пассажиров маршрутки скончались, еще четверо получили ранения", - говорится в публикации.

Отмечается, что пассажиры ехали после просмотра футбольного матча из Краснодара в Ростов. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.

Дело передали в Азовский горсуд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы.

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