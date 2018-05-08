Водителя маршрутки будут судить на Дону за ДТП с пятью жертвами

Posted 8 мая 2018, 06:36
Published 8 мая 2018, 06:36
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
"По данным следствия, в ноябре 2017 года на дороге М-4 "Дон" водитель ГАЗа не стал снижать скорость и столкнулся с припаркованным КамАЗом. Пять пассажиров маршрутки скончались, еще четверо получили ранения", - говорится в публикации.
Отмечается, что пассажиры ехали после просмотра футбольного матча из Краснодара в Ростов. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.
Дело передали в Азовский горсуд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы.
р1