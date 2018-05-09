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Posted 9 мая 2018, 11:21

Published 9 мая 2018, 11:21

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Тысячи ростовчан пришли посмотреть на военный парад

9 мая 2018, 11:21
В Ростове-на-Дону на Театральной площади состоялся военный парад, посмотреть на него пришли тысячи местных жителей, информирует горадминистрация.

"В параде поучаствовали примерно 2,5 тысячи военнослужащих и около 70 единиц техники. Открыли мероприятие традиционно девочки-барабанщицы", - сказано в публикации.

Отмечается, что механизированную колонну впервые возглавили легендарный танк Т-34 и БМ-13 "Катюша". Также местные жители могли увидеть бронеавтомобили "Тайфун" и "Тигр", бронетранспортеры, боевые машины пехоты, танки Т-72Б3, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

В 11.00 началось шествие "Бессмертного полка", его возглавили 73 байкера клуба "Ночные волки". Далее шла техника, которую нашли поисковики на на полях сражений, ее можно будет увидеть на площади у кинотеатра "Ростов".

Всего в шествии поучаствовали около 100 тысяч человек. Глава региона Василий Голубев прошел с портретом деда.

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