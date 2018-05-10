Первый млрд кВт.ч электричества выработал энергоблок №4 Ростовской АЭС

Энергоблок с конца февраля 2018 года находится на опытно-промышленной эксплуатации. К моменту выведения его на полную мощность, которая заявлена в 1070 МВт, Ростовская область войдет в число регионов РФ с наибольшим объемом выработки электроэнергии.