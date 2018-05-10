Первый млрд кВт.ч электричества выработал энергоблок №4 Ростовской АЭС

Posted 10 мая 2018, 18:34
Published 10 мая 2018, 18:34
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
"В середине апреля реакторную установку энергоблока вывели на полную мощность", - сказано в сообщении.
Энергоблок с конца февраля 2018 года находится на опытно-промышленной эксплуатации. К моменту выведения его на полную мощность, которая заявлена в 1070 МВт, Ростовская область войдет в число регионов РФ с наибольшим объемом выработки электроэнергии.
Напомним, вывести энергоблок №4 на 100% мощность планируют до конца текущего года.
р3