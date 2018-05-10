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Posted 10 мая 2018, 18:34

Published 10 мая 2018, 18:34

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Первый млрд кВт.ч электричества выработал энергоблок №4 Ростовской АЭС

10 мая 2018, 18:34
На энергоблоке №4 Ростовской АЭС выработали первый миллиард киловатт-часов электроэнергии, сообщило региональное правительство.

"В середине апреля реакторную установку энергоблока вывели на полную мощность", - сказано в сообщении.

Энергоблок с конца февраля 2018 года находится на опытно-промышленной эксплуатации. К моменту выведения его на полную мощность, которая заявлена в 1070 МВт, Ростовская область войдет в число регионов РФ с наибольшим объемом выработки электроэнергии.

Напомним, вывести энергоблок №4 на 100% мощность планируют до конца текущего года.

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#Экономика#Новости
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