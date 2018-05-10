rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 мая 2018, 11:44

Published 10 мая 2018, 11:44

Modified 1 октября, 14:57

Updated 1 октября, 14:57

Производство текстильных изделий снизилось на 22% в Ростовской области

10 мая 2018, 11:44
Производство текстильных изделий снизилось в Ростовской области на 22,2% за первые три месяца 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, сообщило облправительство.

"При этом в целом по России объемы производства текстиля выросли на 6,8%", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, объемы производства кожи и одежды в Ростовской области выросли на 4,9 и 5,1% соответственно.

Отмечается, что за указанный период в регионе выросло производство спецодежды, чемоданов и сумок из натуральной кожи, а также дорожных наборов для личной гигиены.

Напомним, производство табачных изделий снизилось в Ростовской области на 30%.

р3

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика