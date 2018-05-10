Производство текстильных изделий снизилось на 22% в Ростовской области

Posted 10 мая 2018, 11:44
Published 10 мая 2018, 11:44
Modified 1 октября, 14:57
Updated 1 октября, 14:57
"При этом в целом по России объемы производства текстиля выросли на 6,8%", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, объемы производства кожи и одежды в Ростовской области выросли на 4,9 и 5,1% соответственно.
Отмечается, что за указанный период в регионе выросло производство спецодежды, чемоданов и сумок из натуральной кожи, а также дорожных наборов для личной гигиены.
Напомним, производство табачных изделий снизилось в Ростовской области на 30%.
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