rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 мая 2018, 18:21

Published 10 мая 2018, 18:21

Modified 1 октября, 15:20

Updated 1 октября, 15:20

Расширенный состав сборной России на ЧМ объявят "ВКонтакте"

10 мая 2018, 18:21
Расширенный состав сборной России на Чемпионат мира по футболу объявят во время прямой трансляции в социальной сети "ВКонтакте", сообщил пресс-центр компании.

"Объявление сделает главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов 11 мая в 13.00 мск", - сказано в сообщении.

Услышать имена игроков, которые пройдут подготовку к мундиалю, можно будет в группе "Сборная России по футболу".

Напомним, ранее министр спорта РФ и резидент Чемпионата Испании ответили на вопросы пользователей соцсети.

р3

#Спорт#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика