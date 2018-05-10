Ростехнадзор предположил использование коррупционных схем Минстроем РФ

Но при этом ведомством игнорируются положительные результаты деятельности чиновника и ускорение множества программ, которые он курирует.
По сведениям «Новых известий», Роспотребнадзор обратил повышенное внимание на Чернышова по той причине, что он совмещает несколько постов. Речь идет о должности президента саморегулируемой организации «Ассоциация «Российское лифтовое объединение» (РЛО), руководстве комиссией и членстве в президиуме Общественного совета Минстроя РФ. Как считают в ведомстве, у чиновника имеет место конфликт интересов, потому что ассоциация занимается выпуском продукции, применение которой согласует Совет. Однако, на самом деле положительная статистика увеличивается каждый год исключительно благодаря личному вкладу самого Чернышова.
По мнению приближенного к министерству источника, курирующего саморегулируемую организацию, чиновник в данной ситуации не может получить никакой выгоды для себя, поскольку он не бизнесмен. Он ничего не производит и, соответственно, не извлекает никакой прибыли. В функции Чернышова всходит всего лишь ведение нормативной базы, планирование и мониторинг за правильным выполнением правительственных программ.
Замена лифтов ускоренными темпами как раз является одной из таких программ, причем ее инициатором выступил сам Чернышов. В итоге, к 2008 году технику советского периода с жжеными кнопками заменили на 2,2 тысячи новых лифтов. В 2015 году было поставлено более девяти тысяч новых кабин, в 2016 году - 12,6 тысячи, а в 2017 году - уже 16 тысяч лифтовых механизмов. В программе задействованы все области России. Общая численность лифтов в нашей стране равняется 440 тысячам единиц, а к 2022 году планируют заменить 75 тысяч кабин.
Сегодня программа продолжает работать, благодаря чему жильцы многоквартирных домов обеспечиваются новой техникой. При этом представители Ростехнадзора заявляют, что эти работы производятся только частично. Но доказательств этого у ведомства нет. Там ссылаются на нехватку сотрудников для проверки всех лифтов.
Однако эксперты убеждены, что здесь Ростехнадзор руководствуется интересами личного характера, поскольку для сдачи одного лифта ведомству нужно заплатить 20 тысяч рублей. Если будет сдаваться 16 тысяч лифтов ежегодно, то набегает внушительная сумма в 320 миллионов рублей. Сам Чернышов не один раз утверждал, что Ростехнадзор превышает свои полномочия, но никто не обратил внимания не его слова.
Еще собеседник источника отметил, что обвинения Ростехнадзора в адрес Комиссии по поводу использования коррупционных схем могут закончиться уголовным преследованием. Ведь эти обвинения бездоказательные, и они порочат честь и достоинство. При этом заявления от представителей ведомства касаются не только одной структуры министерства строительства России и ЖКХ РФ, а также и всего ведомства в целом.