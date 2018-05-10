Ростехнадзор предположил использование коррупционных схем Минстроем РФ

Замена лифтов ускоренными темпами как раз является одной из таких программ, причем ее инициатором выступил сам Чернышов. В итоге, к 2008 году технику советского периода с жжеными кнопками заменили на 2,2 тысячи новых лифтов. В 2015 году было поставлено более девяти тысяч новых кабин, в 2016 году - 12,6 тысячи, а в 2017 году - уже 16 тысяч лифтовых механизмов. В программе задействованы все области России. Общая численность лифтов в нашей стране равняется 440 тысячам единиц, а к 2022 году планируют заменить 75 тысяч кабин.