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Posted 11 мая 2018, 13:50

Published 11 мая 2018, 13:50

Modified 1 октября, 15:36

Updated 1 октября, 15:36

Почти 250 хищений предотвратили на СКЖД с начала года

11 мая 2018, 13:50
За первые четыре месяца 2018 года на Северо-Кавказской железной дороге пресекли 244 попытки хищения имущества, сообщил пресс-центр компании.

"Предотвращенный ущерб составил более трех миллионов рублей", - сказано в сообщении.

Всего за указанный период на СКЖД зафиксировали 233 административных нарушений, в том числе 17 случаев вандализма.

Отмечается, что с начала года на Северо-Кавказской железной дороге почти 80 раз привлекали сотрудников силовых ведомств для проверки бесхозных предметов.

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