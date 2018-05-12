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Дорога снова провалилась на 31-й Линии в Ростове

12 мая 2018, 12:57
В Ростове-на-Дону на улице 31-я Линия в очередной раз образовался провал на дороге, на месте работает ремонтная бригада, сообщили местные жители в соцсетях.

Напомним, на этой же улице в апреле внедорожник провалился в огромную яму на дороге. После этого было принято решение заменить 160 метров канализационного коллектора. Причиной повреждения сетей стала газовая коррозия, которая постепенно разъедает трубу.

"Провал, который образовался ранее, ничему не научил. Наверное, проведут ремонтные работы хорошо только после того, как провалится вся улица", - написала местная жительница.

В публикации приводится информация компании "Ростовводоканал" о том, что уже заменено 119 метров трубопровода. Также добавлено фото, на котором показана яма.

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