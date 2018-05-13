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Posted 13 мая 2018, 07:46

Published 13 мая 2018, 07:46

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Масштабный парад "детских войск" пройдет в Ростове 16 мая

13 мая 2018, 07:46
Парад "детских войск" пройдет в Ростове-на-Дону 16 мая в рамках проекта "Спасибо деду за Победу", сведения опубликованы на сайте Минобороны РФ.

"Около 1 тысячи детей военнослужащих возрастом от 4 до 10 лет пройдут торжественным маршем перед ветеранами ВОВ", - сказано в публикации.

Каждый отряд продемонстрирует знамя, девиз и песню.Для участия в параде для детей подготовили форму разных видов войск - сухопутных, ВМФ, ВВС.

Кроме парада ожидаются показательные выступления ребят, занимающихся рукопашным боем, и концерт.

После малышей парадным строем пройдет военный оркестр штаба ЮВО и оркестрово-строевой ансамбль казачьего кадетского корпуса Аксая.

Пройдет парад "детских войск" перед гарнизонным Домом офицеров.

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