Масштабный парад "детских войск" пройдет в Ростове 16 мая

Posted 13 мая 2018, 07:46
Published 13 мая 2018, 07:46
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
"Около 1 тысячи детей военнослужащих возрастом от 4 до 10 лет пройдут торжественным маршем перед ветеранами ВОВ", - сказано в публикации.
Каждый отряд продемонстрирует знамя, девиз и песню.Для участия в параде для детей подготовили форму разных видов войск - сухопутных, ВМФ, ВВС.
Кроме парада ожидаются показательные выступления ребят, занимающихся рукопашным боем, и концерт.
После малышей парадным строем пройдет военный оркестр штаба ЮВО и оркестрово-строевой ансамбль казачьего кадетского корпуса Аксая.
Пройдет парад "детских войск" перед гарнизонным Домом офицеров.
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