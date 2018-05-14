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Связисты Дона опробовали новейшую технику на марше на Кубань

14 мая 2018, 14:09
Современную технику опробовали военнослужащие подразделений связи Ростовской области во время марша в Краснодарский край, сведения опубликованы на сайте ЮВО.

"Более 20 образцов новейших средств связи выдвинулись на марш вместе с военнослужащими", - сказано в публикации.

В числе техники присутствовали командно-штабные машины для организации засекреченных каналов связи в условиях помех на базе КамАЗа и станции спутниковой связи на базе бронемашин.

На марше и в пункте прибытия бойцы отработали развертывание полевого пункта управления с налаживанием связи со штабом, а также задачи радиационной, химической и биологической разведки. По пути военнослужащие успешно отразили нападение условных диверсионных групп.

Отмечается, что во время тренировок используют опыт боевых действий в Сирии.

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