Связисты Дона опробовали новейшую технику на марше на Кубань

"Более 20 образцов новейших средств связи выдвинулись на марш вместе с военнослужащими", - сказано в публикации.
В числе техники присутствовали командно-штабные машины для организации засекреченных каналов связи в условиях помех на базе КамАЗа и станции спутниковой связи на базе бронемашин.
На марше и в пункте прибытия бойцы отработали развертывание полевого пункта управления с налаживанием связи со штабом, а также задачи радиационной, химической и биологической разведки. По пути военнослужащие успешно отразили нападение условных диверсионных групп.
Отмечается, что во время тренировок используют опыт боевых действий в Сирии.
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