ФК "Ростов" остался без лицензии на следующий игровой сезон

Posted 15 мая 2018, 09:06
Published 15 мая 2018, 09:06
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
Напомним, что футбольный клуб "Ростов" не получил лицензию Российского футбольного союза для участия в следующем спортивном сезоне.
"ФК "Ростов" не получил лицензию на новый сезон из-за перехода на стадион "Ростов-Арена", и сейчас готовятся все необходимые документы для решения этой проблемы", - сообщили в пресс-службе.
Сезон ростовская команда завершила на 11 позиции с 37 очками. От лидера – ФК "Локомотив" - ее отделяет 23 очка. В этом сезоне ФК "Ростов" оказался одним из претендентов на вылет из Премьер-Лиги.