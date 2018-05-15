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Posted 15 мая 2018, 09:06

Published 15 мая 2018, 09:06

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

ФК "Ростов" остался без лицензии на следующий игровой сезон

15 мая 2018, 09:06
У ФК "Ростов" возникли проблемы с получением лицензии из-за перехода на новый стадион, сообщили RostovGazeta в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту.

Напомним, что футбольный клуб "Ростов" не получил лицензию Российского футбольного союза для участия в следующем спортивном сезоне.

"ФК "Ростов" не получил лицензию на новый сезон из-за перехода на стадион "Ростов-Арена", и сейчас готовятся все необходимые документы для решения этой проблемы", - сообщили в пресс-службе.

Сезон ростовская команда завершила на 11 позиции с 37 очками. От лидера – ФК "Локомотив" - ее отделяет 23 очка. В этом сезоне ФК "Ростов" оказался одним из претендентов на вылет из Премьер-Лиги.

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