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Posted 15 мая 2018, 11:45

Published 15 мая 2018, 11:45

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Портретом Чехова украсил дом в Таганроге местный художник

15 мая 2018, 11:45
Портретом Антона Чехова украсил жилой дом в Таганроге Ростовской области местный художник Антон Тимченко, сообщил автор в своем аккаунте "ВКонтакте".

"Наконец-то готов второй портрет, он находится на углу Парковой и Дзержинского", - написал Тимченко.

Художник отмечает, что очень любит свой город и стремится сделать его красивее. Свой некоммерческий проект Тимченко будет развивать дальше и со временем рядом с имеющимся появится еще один портрет.

Портрет писателя, родившегося в Таганроге, сопровождают его же слова: "Если каждый человек на куске земли сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша".

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#Культура#Новости
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