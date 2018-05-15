Портретом Чехова украсил дом в Таганроге местный художник

Posted 15 мая 2018, 11:45
Published 15 мая 2018, 11:45
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
"Наконец-то готов второй портрет, он находится на углу Парковой и Дзержинского", - написал Тимченко.
Художник отмечает, что очень любит свой город и стремится сделать его красивее. Свой некоммерческий проект Тимченко будет развивать дальше и со временем рядом с имеющимся появится еще один портрет.
Портрет писателя, родившегося в Таганроге, сопровождают его же слова: "Если каждый человек на куске земли сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша".
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