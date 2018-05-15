Школьник под Ростовом удочкой убил мужчину

Posted 15 мая 2018, 10:21
Published 15 мая 2018, 10:21
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
"По данным следствия, молодые люди в возрасте 16 и 20 лет 12 мая пришли в гости к 45-летнему знакомому. Во время ссоры они избили его черенком от лопаты, удочкой, а также руками и ногами", - сказано в сообщении.
Отмечается, что пострадавший скончался через несколько часов после избиения. Подозреваемых удалось задержать, сейчас решается вопрос об аресте.
По факту случившегося завели уголовное дело, максимальное наказание составляет 15 лет колонии.
р1