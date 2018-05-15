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Posted 15 мая 2018, 10:21

Published 15 мая 2018, 10:21

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Школьник под Ростовом удочкой убил мужчину

15 мая 2018, 10:21
В Ростовской области задержали подростка и его знакомого, которые удочкой и черенком лопаты убили мужчину, информирует региональное УСКР.

"По данным следствия, молодые люди в возрасте 16 и 20 лет 12 мая пришли в гости к 45-летнему знакомому. Во время ссоры они избили его черенком от лопаты, удочкой, а также руками и ногами", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавший скончался через несколько часов после избиения. Подозреваемых удалось задержать, сейчас решается вопрос об аресте.

По факту случившегося завели уголовное дело, максимальное наказание составляет 15 лет колонии.

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