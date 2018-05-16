Международный фестиваль "Лето балета" впервые пройдет в Ростове

"Знаковыми событиями фестиваля станут выступления ведущих солистов и премьеров Большого, Берлинского, Мариинского и Михайловского театров", - сказано в сообщении.
В день открытия, 23 мая, ростовчане увидят "Жизель" в исполнении солистки Михайловского театра Сабины Яппаровой.
25 мая покажут премьеру балета "Баядерка" с Ниной Капцовой и Александром Волчкоым из Большого театра.
26 мая пройдет открытый концерт-урок худрука балета и главного балетмейстера Михайловского театра Михаила Мессерера.
В день закрытия многодневного праздника, 27 мая, в трех отделениях зрители увидят "Вальпургиеву ночь", балетную премьеру "Цвет" и концертный дивертисмент.
Все выступления пройдут в Ростовском музыкальном театре.
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