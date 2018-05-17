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МЧС России намерено изменить закон о пожарной безопасности

17 мая 2018, 13:31
После событий в Кемерово МЧС планирует подготовить изменения в федеральный закон о противопожарной безопасности.

В ведомстве решили проанализировать работу надзорных подразделений, сообщает rns.online. Выяснилось, что в их деятельность не заслуживает хорошей оценки.

В частности, недочеты вызваны тем, что система контроля за обеспечением пожарной безопасности при строительстве зданий фактически не функционирует.

Поэтому законопроект в первую очередь усовершенствовать нормативно-правовую базу в этой сфере. Проверят в первую очередь будут не представителей бизнеса, а сами здания и сооружения, невзирая на то, кто является собственником.

Проверки могут быть внезапными, а владельцев помещений могут каждый квартал обязать проводить тренировки при участии офицеров МЧС.

Если все поправки будут приняты, то министерство получит возможность участвовать в разработке проектного решения по каждому строящемуся объекту. Средства обеспечения пожарной защиты помещений подлежат лицензированию.

Все изменения должны вступить в силу в 2019 году.

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