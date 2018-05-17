МЧС России намерено изменить закон о пожарной безопасности

В ведомстве решили проанализировать работу надзорных подразделений, сообщает rns.online. Выяснилось, что в их деятельность не заслуживает хорошей оценки.
В частности, недочеты вызваны тем, что система контроля за обеспечением пожарной безопасности при строительстве зданий фактически не функционирует.
Поэтому законопроект в первую очередь усовершенствовать нормативно-правовую базу в этой сфере. Проверят в первую очередь будут не представителей бизнеса, а сами здания и сооружения, невзирая на то, кто является собственником.
Проверки могут быть внезапными, а владельцев помещений могут каждый квартал обязать проводить тренировки при участии офицеров МЧС.
Если все поправки будут приняты, то министерство получит возможность участвовать в разработке проектного решения по каждому строящемуся объекту. Средства обеспечения пожарной защиты помещений подлежат лицензированию.
Все изменения должны вступить в силу в 2019 году.