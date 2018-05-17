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Posted 17 мая 2018, 11:45

Published 17 мая 2018, 11:45

Modified 1 октября, 13:24

Updated 1 октября, 13:24

Новейший комплекс отбора граждан на службу по контракту поступил в ЮВО

17 мая 2018, 11:45
Современный мобильный комплекс по отбору граждан на службу по контракту получил Южный военный округ, сведения опубликованы на сайте ведомства.

"В комплекс входит передвижной пункт на базе КамАЗа и информационно-сценический модуль на прицепе", - сказано в публикации.

Комплекс позволяет провести отбор до 140 кандидатов за 6-8 часов и программное тестирование примерно 20 человек.

В кузове площадью 31 квадратных метра размещаются шесть автоматизированных рабочих мест. Из транспортного состояния в рабочее комплекс приводят за полчаса.

Отмечается, что комплекс позволит повысить интерес граждан к отбору и проводить его в отдаленных населенных пунктах.

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