Новейший комплекс отбора граждан на службу по контракту поступил в ЮВО

Posted 17 мая 2018, 11:45
Published 17 мая 2018, 11:45
Modified 1 октября, 13:24
Updated 1 октября, 13:24
"В комплекс входит передвижной пункт на базе КамАЗа и информационно-сценический модуль на прицепе", - сказано в публикации.
Комплекс позволяет провести отбор до 140 кандидатов за 6-8 часов и программное тестирование примерно 20 человек.
В кузове площадью 31 квадратных метра размещаются шесть автоматизированных рабочих мест. Из транспортного состояния в рабочее комплекс приводят за полчаса.
Отмечается, что комплекс позволит повысить интерес граждан к отбору и проводить его в отдаленных населенных пунктах.
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