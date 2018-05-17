Разбираться в живописи научили "Одноклассники" искусственный интеллект

Posted 17 мая 2018, 15:13
Published 17 мая 2018, 15:13
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
"В преддверии "Ночи музеев" пользователям сети предложили сфотографироваться с известными полотнами русской живописи при помощи искусственного интеллекта", - сказано в сообщении.
Нейросеть при помощи технологий распознания лиц отметит героев известных картин на выложенных фотоснимках из музеев. Кроме того, крупные музеи РФ создали в "Одноклассниках" аккаунты известных полотен, среди которых "Девочка с персиками", "Портрет Ольги Сергеевны Александровой-Гейнс", "Портрет Лермонтова" и другие.
Нейросеть будет распознавать лица на снимках, в итоге выложенных фотографиях появятся герои картин. Позже на основе фотоснимков можно будет определить, какие картины пользуются наибольшей популярностью.
Отмечается, что в основе проекта лежит технология компьютерного зрения для распознания лиц, запущенная соцсетью в начале весны.
р3