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Posted 17 мая 2018, 15:13

Published 17 мая 2018, 15:13

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Разбираться в живописи научили "Одноклассники" искусственный интеллект

17 мая 2018, 15:13
Объединяющий новейшие технологии в области искусственного интеллекта и компьютерного зрения с шедеврами русской живописи проект запустила социальная сеть "Одноклассники" совместно с Минкультуры России, сообщил пресс-центр компании.

"В преддверии "Ночи музеев" пользователям сети предложили сфотографироваться с известными полотнами русской живописи при помощи искусственного интеллекта", - сказано в сообщении.

Нейросеть при помощи технологий распознания лиц отметит героев известных картин на выложенных фотоснимках из музеев. Кроме того, крупные музеи РФ создали в "Одноклассниках" аккаунты известных полотен, среди которых "Девочка с персиками", "Портрет Ольги Сергеевны Александровой-Гейнс", "Портрет Лермонтова" и другие.

Нейросеть будет распознавать лица на снимках, в итоге выложенных фотографиях появятся герои картин. Позже на основе фотоснимков можно будет определить, какие картины пользуются наибольшей популярностью.

Отмечается, что в основе проекта лежит технология компьютерного зрения для распознания лиц, запущенная соцсетью в начале весны.

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#Технологии#Новости
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