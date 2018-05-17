Разбираться в живописи научили "Одноклассники" искусственный интеллект

Нейросеть при помощи технологий распознания лиц отметит героев известных картин на выложенных фотоснимках из музеев. Кроме того, крупные музеи РФ создали в "Одноклассниках" аккаунты известных полотен, среди которых "Девочка с персиками", "Портрет Ольги Сергеевны Александровой-Гейнс", "Портрет Лермонтова" и другие.