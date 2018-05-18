Фан-зона на "Театралке" в Ростове будет работать только в дни матчей

Фан-зона для болельщиков в Ростове не будет работать в те дни, когда не будут идти игры, сообщил глава "Дирекции по подготовке и проведению игр чемпионата мира Ростов-2018" Павел Гавриков.

"Фан-зона будет работать во все дни, когда будут идти ЧМ, кроме семи дней, когда нет игр, это перерыв между финалом, полуфиналом и четвертьфиналом", - сообщил Гавриков. Напомним, что Фестиваль болельщиков FIFA пройдет в Ростове-на-Дону с 14 июня по 15 июля 2018 года. Средняя посещаемость фан-зоны болельщиков, монтируемой на Театральной площади, составит около 22 тысяч человек. Как ранее стало известно RostovGazeta, на фестивале выступит группа"Каста", а PR-менеджер группы IOWA Юлия Сажина не подтвердила информацию о намерении группы выступать в Ростове на Фестивале болельщиков. Также один из дней фестиваля вести будет Дмитрий Дибров.