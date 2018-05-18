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Posted 18 мая 2018, 13:29

Published 18 мая 2018, 13:29

Modified 1 октября, 14:36

Updated 1 октября, 14:36

Новые возможности анонсировала соцсеть "ВКонтакте"

18 мая 2018, 13:29
Новые инструменты для публикации материалов анонсировала социальная сеть "ВКонтакте", сообщил пресс-центр компании.

"Соцсеть провела масштабное обновление платформы медиапродуктов на VK Media Day 2018, которое дает новые возможности представителям прессы, блогерам, администраторам сообществ и прочим творческим людям", - сказано в сообщении.

Уже летом "ВКонтакте" появится сервис защиты уникального контекта "Немезида", при помощи которого можно будет указать украденные статьи.

До конца года соцсеть добавит платформу подкастов для общения с аудиторией без каких-либо ограничений и новую форму опросов с расширенной функциональностью.

Отмечается, что статьи в соцсети читают 52 миллиона человек каждый месяц и число это постоянно растет.

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#Общество#Новости
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