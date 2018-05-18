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Posted 18 мая 2018, 06:57

Published 18 мая 2018, 06:57

Modified 1 октября, 14:46

Updated 1 октября, 14:46

Опасный батут для детей демонтировали в Ростове

18 мая 2018, 06:57
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону демонтировали детский батут, который был установлен незаконно и представлял опасность, информирует региональная прокуратура.

"Во время проверки выяснилось, что на площади Рабочей незаконно находится детский аттракцион - батут. Он не был закреплен должным образом, отсутствовало ограждение", - сказано в сообщении.

Кроме того, не было паспорта аттракциона, рядом не дежурил специальный работник. Кроме того, отсутствовал журнал проверок.

К моменту начала проверки ответственные за батут лица сбежали. После этого аттракцион убрали.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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