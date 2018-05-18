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Posted 18 мая 2018, 14:53

Published 18 мая 2018, 14:53

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл покажет соцсеть "Одноклассники"

18 мая 2018, 14:53
Свадьбу британского принца Гарри и его невесты Меган Маркл в прямом эфире покажет социальная сеть "Одноклассники", сведения предоставил пресс-центр компании.

"Полную трансляцию события можно будет увидеть 19 мая с 11.00 до 16.00 мск", - сказано в сообщении.

Трансляция будет проходить в группе медиапроекта Леди Mail.Ru. Видео можно будет увидеть в англоязычной версии, которую покажет BBC Worldwide.

С 11.00 мск будут прибывать гости, непосредственно сама церемония начнется в 14.00 мск.

Отмечается, что трансляция будет доступна во всех версиях сайта.

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#Общество#Новости
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