Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл покажет соцсеть "Одноклассники"

Posted 18 мая 2018, 14:53
Published 18 мая 2018, 14:53
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
"Полную трансляцию события можно будет увидеть 19 мая с 11.00 до 16.00 мск", - сказано в сообщении.
Трансляция будет проходить в группе медиапроекта Леди Mail.Ru. Видео можно будет увидеть в англоязычной версии, которую покажет BBC Worldwide.
С 11.00 мск будут прибывать гости, непосредственно сама церемония начнется в 14.00 мск.
Отмечается, что трансляция будет доступна во всех версиях сайта.
р3