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Posted 19 мая 2018, 07:50

Published 19 мая 2018, 07:50

Modified 1 октября, 15:17

Updated 1 октября, 15:17

Саундтрек ростовчанина Ромы Зверя получил приз на Каннском фестивале

19 мая 2018, 07:50
Музыкант из Таганрога Ростовской области Рома Зверь стал обладателем награды Каннского фестиваля, ее он получил за лучший саундтрек, написал артист на своей странице в Instagram.

Певец на своей странице написал, что одержал победу. Он опубликовал фото, на котором стоит с наградой. Пользователи в комментариях поздравили артиста с этим достижением.

Награда касается картины "Лето", в которой певец выступил музыкальным продюсером и получил роль в фильме. В киноленте идет повествование о взаимоотношениях советских рок-звезд.

Режиссером выступил Кирилл Серебренников, который находится под домашним арестом, его обвиняют в хищении бюджетных средств.

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#Культура#Новости
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