Саундтрек ростовчанина Ромы Зверя получил приз на Каннском фестивале

Posted 19 мая 2018, 07:50
Published 19 мая 2018, 07:50
Modified 1 октября, 15:17
Updated 1 октября, 15:17
Певец на своей странице написал, что одержал победу. Он опубликовал фото, на котором стоит с наградой. Пользователи в комментариях поздравили артиста с этим достижением.
Награда касается картины "Лето", в которой певец выступил музыкальным продюсером и получил роль в фильме. В киноленте идет повествование о взаимоотношениях советских рок-звезд.
Режиссером выступил Кирилл Серебренников, который находится под домашним арестом, его обвиняют в хищении бюджетных средств.
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