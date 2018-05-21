Аэропорт "Платов" увеличит число лавочек в 1,5 раза к ЧМ-18

Posted 21 мая 2018, 06:13
Published 21 мая 2018, 06:13
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
"В "Платове" увеличится количество посадочных мест во время ЧМ в российской зоне до 800, а сейчас их порядка 600", - сообщила Ладейщикова.
Также она добавила, что в международной зоне посадочные места не будут увеличиваться, так как преимущественно все пассажиры прилетают российскими рейсами. "Так, примерно 90% рейсов будут прилетать из российских городов", - уточнила спикер.
Ранее стало известно, что на площади перед аэропортом Платов установят два экрана большого размера в период проведения ЧМ-2018, а также появится концертная сцена, рядом оборудуют зону отдыха с точками торговли сувенирами и едой.