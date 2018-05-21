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Posted 21 мая 2018, 06:13

Published 21 мая 2018, 06:13

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Аэропорт "Платов" увеличит число лавочек в 1,5 раза к ЧМ-18

21 мая 2018, 06:13
Количество посадочных мест в ростовском аэропорту во время ЧМ-2018 увеличат в 1,5 раза - до 800, сообщила RostovGazeta заместитель директора по стратегическим коммуникациям аэропорта Ольга Ладейщикова.

"В "Платове" увеличится количество посадочных мест во время ЧМ в российской зоне до 800, а сейчас их порядка 600", - сообщила Ладейщикова.

Также она добавила, что в международной зоне посадочные места не будут увеличиваться, так как преимущественно все пассажиры прилетают российскими рейсами. "Так, примерно 90% рейсов будут прилетать из российских городов", - уточнила спикер.

Ранее стало известно, что на площади перед аэропортом Платов установят два экрана большого размера в период проведения ЧМ-2018, а также появится концертная сцена, рядом оборудуют зону отдыха с точками торговли сувенирами и едой.

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