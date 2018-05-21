"Донавтовокзал" вновь обжаловал штраф в 2 млн за комиссии

Ранее в отношении "Донавтовокзала" было возбуждено еще одно дело из-за навязывания пассажирам услуги страхования от несчастных случаев на время проезда в транспорте. При покупке билетов в их стоимость автоматически включался страховой сбор в размере от 15 до 20 рублей.