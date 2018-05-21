"Донавтовокзал" вновь обжаловал штраф в 2 млн за комиссии

Posted 21 мая 2018, 06:41
Published 21 мая 2018, 06:41
Modified 1 октября, 14:15
Updated 1 октября, 14:15
"Суд установил, что компания навязывала сбор в 40 рублей при предварительной продаже билетов на автобусы. Организация отчиталась об устранении нарушений, но дополнительные сборы остались", - сказано в сообщении.
Отмечается, что региональное УФАС выдало предписание прекратить взимать сборы. После этого Арбитражный суд Ростовской области отказал компании в удовлетворении требований о признании предписания незаконным. Кроме того, "Донавтовокзал" оштрафовали на 2,4 миллиона рублей.
Организация пыталась неоднократно обжаловать привлечение к ответственности, но оно осталось в силе.
Ранее в отношении "Донавтовокзала" было возбуждено еще одно дело из-за навязывания пассажирам услуги страхования от несчастных случаев на время проезда в транспорте. При покупке билетов в их стоимость автоматически включался страховой сбор в размере от 15 до 20 рублей.
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