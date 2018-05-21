Кредит на дешевую машину могут позволить лишь 16% семей Ростовской области

Posted 21 мая 2018, 13:55
Published 21 мая 2018, 13:55
Modified 1 октября, 14:10
Updated 1 октября, 14:10
Так, доля семей в Ростовской области, которые могут себе позволить купить автомобиль стоимостью до 490 тысяч рублей в кредит и содержать его составила всего 16,2%. Машина, стоимость которой достигает 1,2 миллиона рублей, доступна 4,4% донских семей. Покупка и содержание дорогого автомобиля по карману всего лишь 0,5% семей в регионе.
Доступнее всего автомобили покупка машины для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, где недорогую машину могут приобрести 51,7% семей. Также в пятерку лидеров вошли Ханты-Мансийский автономный округ-Югра – 46,9% и Чукотский автономный округ - 46,3%, Сахалинская область – 43,2%, Ненецкий АО – 43,1% и Москва – 42,4%.
В соседнем Краснодарском крае недорогая машина в кредит доступна 15,6% семей, на Ставрополье — 13,8%.
"Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% от стоимости машины. Помимо кредита учитывались и другие расходы, связанные с пользованием автомобилем: КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, плановые ТО, налоги, смена и покупка резины, платные парковки и ряд других. Предполагалось, что кредит берется на 3 года", - сказано в сообщении.
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