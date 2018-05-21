Кредит на дешевую машину могут позволить лишь 16% семей Ростовской области

Так, доля семей в Ростовской области, которые могут себе позволить купить автомобиль стоимостью до 490 тысяч рублей в кредит и содержать его составила всего 16,2%. Машина, стоимость которой достигает 1,2 миллиона рублей, доступна 4,4% донских семей. Покупка и содержание дорогого автомобиля по карману всего лишь 0,5% семей в регионе.