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Posted 22 мая 2018, 14:10

Published 22 мая 2018, 14:10

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Бесконтактная оплата стала доступна во всем элетротранспорте Ростова

22 мая 2018, 14:10
Сбербанк и Агентство развития платежных систем запустили услугу бесконтактной оплаты проезда во всем электротранспорте Ростова-на-Дону, сообщил пресс-центр финансовой организации.

"Оплатить проезд картами МИР, VISA, Mastercard с поддержкой бесконтактных платежей, а также при помощи приложений Android Pay, Apple Pay, SamsungPay для смартфонов можно в любом трамвае или троллейбусе Ростова уже со вторника", - сказано в сообщении.

О сумме списания сообщит установленный в общественном транспорте валидатор, при этом сумма проезда будет списываться при каждом прикладывании карты или гаджета. Стоимость проезда остается такой же, как и при обычном способе безналичной оплаты.

"В Ростове уже почти сотня трамваев и троллейбусов получила бесконтактные валидаторы, до конца августа они появятся во всем общественном транспорте", - рассказал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов.

Отмечается, что в настоящее время примерно 15% всех оплат проезда в Ростове проходит безналичными платежами.

ПАО Сбербанк является крупнейшем финансово-кредитным институтом РФ, его клиентами являются порядка 135 миллионов физлиц и 1 миллион компаний во всем мире. Юго-Западный банк обслуживает население и бизнес 11 южных российских регионов, включая Ростовскую область.

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#Технологии#Новости
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