Бесконтактная оплата стала доступна во всем элетротранспорте Ростова

Posted 22 мая 2018, 14:10
Published 22 мая 2018, 14:10
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
"Оплатить проезд картами МИР, VISA, Mastercard с поддержкой бесконтактных платежей, а также при помощи приложений Android Pay, Apple Pay, SamsungPay для смартфонов можно в любом трамвае или троллейбусе Ростова уже со вторника", - сказано в сообщении.
О сумме списания сообщит установленный в общественном транспорте валидатор, при этом сумма проезда будет списываться при каждом прикладывании карты или гаджета. Стоимость проезда остается такой же, как и при обычном способе безналичной оплаты.
"В Ростове уже почти сотня трамваев и троллейбусов получила бесконтактные валидаторы, до конца августа они появятся во всем общественном транспорте", - рассказал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов.
Отмечается, что в настоящее время примерно 15% всех оплат проезда в Ростове проходит безналичными платежами.
ПАО Сбербанк является крупнейшем финансово-кредитным институтом РФ, его клиентами являются порядка 135 миллионов физлиц и 1 миллион компаний во всем мире. Юго-Западный банк обслуживает население и бизнес 11 южных российских регионов, включая Ростовскую область.
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