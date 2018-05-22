Пешеходный мост на главном вокзале Ростова закроют на время ЧМ-18

Posted 22 мая 2018, 10:18
Published 22 мая 2018, 10:18
Modified 1 октября, 15:15
Updated 1 октября, 15:15
"Проход закроют уже 25 мая и вплоть до 25 июля мост работать не будет", - указано в сообщении.
Решение о закрытии моста над железнодорожными путями приняли в целях обеспечения безопасности на время проведения спортивного мероприятия мирового масштаба.
Отмечается, что второй пешеходный мост вокзала, выходящий к Дворцу культуры железнодорожников, будет работать и во время мундиаля. Кроме того, для пешеходов работает путепровод с выходом на проспект Стачки.
Напомним, встречать гостей ЧМ-18 на вокзале Ростов-Главный будут волонтеры.
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