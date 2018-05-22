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Posted 22 мая 2018, 13:45

Published 22 мая 2018, 13:45

Modified 1 октября, 15:33

Updated 1 октября, 15:33

Промпроизводство выросло на 30% в Ростовской области в 2018 г

22 мая 2018, 13:45
Объем производства вырос в Ростовской области за первые 4 месяца 2018 года на фоне снижения объемов продуктов добывающего сектора, сообщил Ростовстат.

"Индекс промпроизводства за указанный период составил 128%, а производство добывающей сферы снизилось по сравнению с 2017-м почти на 15%", - сказано в сообщении.

Рост производства обусловлен увеличением объемов продукции перерабатывающих предприятий более чем на 33%. Кроме того, на 12,8% и 3,3% соответственно выросли объемы выработанной энергии, воды и газа, а также оказанных услуг по сбору и утилизации отходов.

Напомним, производство текстиля, табачных изделий и говядины сократилось в Ростовской области в 2018 году.

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#Экономика#Новости
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