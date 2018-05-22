Промпроизводство выросло на 30% в Ростовской области в 2018 г

Рост производства обусловлен увеличением объемов продукции перерабатывающих предприятий более чем на 33%. Кроме того, на 12,8% и 3,3% соответственно выросли объемы выработанной энергии, воды и газа, а также оказанных услуг по сбору и утилизации отходов.