Прямые трансляции с ПМЭФ пройдут в соцсети "ВКонтакте"

Posted 23 мая 2018, 12:32
Published 23 мая 2018, 12:32
Modified 1 октября, 13:07
Updated 1 октября, 13:07
"В серии прямых трансляция #VKLive спикеры форума понятным языком ответят на интересующие пользователей вопросы", - сказано в сообщении.
Специальных гостей проекта встретит ведущий - хорошо известный широким кругам журналист и блогер Лев Шагинян. В прямом эфире все желающие смогут узнать о становлении и развитии старапов и задать волнующие их вопросы.
Среди гостей Visa, Nestlé, Почта России и многие другие компании.
Отмечается, что идея прямых включений возникла из-за большого интереса рядовых россиян к экономическому форуму в Санкт-Петербурге.
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