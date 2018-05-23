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Posted 23 мая 2018, 12:32

Published 23 мая 2018, 12:32

Modified 1 октября, 13:07

Updated 1 октября, 13:07

Прямые трансляции с ПМЭФ пройдут в соцсети "ВКонтакте"

23 мая 2018, 12:32
Прямые включения проведет 24, 25 и 26 мая социальная сеть "ВКонтакте" с Петербургского экономического международного форума, сведения предоставила пресс-служба компании.

"В серии прямых трансляция #VKLive спикеры форума понятным языком ответят на интересующие пользователей вопросы", - сказано в сообщении.

Специальных гостей проекта встретит ведущий - хорошо известный широким кругам журналист и блогер Лев Шагинян. В прямом эфире все желающие смогут узнать о становлении и развитии старапов и задать волнующие их вопросы.

Среди гостей Visa, Nestlé, Почта России и многие другие компании.

Отмечается, что идея прямых включений возникла из-за большого интереса рядовых россиян к экономическому форуму в Санкт-Петербурге.

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#Экономика#Новости
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