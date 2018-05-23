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Posted 23 мая 2018, 14:58

Published 23 мая 2018, 14:58

Modified 1 октября, 15:16

Updated 1 октября, 15:16

Учебный курс для владельцев бизнеса появится в соцсети "Одноклассники"

23 мая 2018, 14:58
Образовательный онлайн-проект для владельцев компаний появится у социальной сети "Одноклассники", сведения предоставила пресс-служба компании.

"Соответствующее соглашение подписали на проходящем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме представители соцсети и горордского центра развития и поддержки предпринимательства", - сказано в сообщении.

В серии лекций, которая пройдет в соцсети, начинающим владельцам бизнеса расскажут о самых разных вещах - от способов организации интернет-магазинов до бренд-менеджмента. В частности, все желающие смогут узнать о правилах регистрации нового дела, получения субсидий, проведения сделок и многом другом.

Всего в "Одноклассниках" пройдет свыше 100 лекций с участием ведущих российских предпринимателей. Участвовать в курсе можно будет из любого региона РФ.

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#Общество#Новости
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