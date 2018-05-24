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Posted 24 мая 2018, 07:12

Published 24 мая 2018, 07:12

Modified 1 октября, 15:34

Updated 1 октября, 15:34

Лопырева рассказала о страхах иностранцев перед российскими болельщиками

24 мая 2018, 07:12
Во многих странах мира иностранцы боятся наших болельщиков, так как считают их агрессивными, рассказала RostovGazeta посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева.

В среду, 23 мая, в Ростов прибыл кубок мира по футболу 2018, который презентовали на стадионе "Ростов Арена". Его встретили Василий Голубев, Виталий Кушнарев и Виктория Лопырева.

"Я во всех уголках мира пытаюсь развеять страхи иностранцев о том, что у нас самые агрессивные болельщики. Надо понимать, что мы становимся хозяевами этого мероприятия и должны объединиться", - сообщила Лопырева.

На вопрос корреспондента о том, считает ли она, что у нас, действительно, агрессивные болельщики, фотомодель внятного ответа не дала. "Я бы очень хотела, чтобы ростовчане услышали, что мы знаем, как принимать гостей", - ответила Лопырева.

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