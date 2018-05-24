Лопырева рассказала о страхах иностранцев перед российскими болельщиками

Posted 24 мая 2018, 07:12
Published 24 мая 2018, 07:12
Modified 1 октября, 15:34
Updated 1 октября, 15:34
В среду, 23 мая, в Ростов прибыл кубок мира по футболу 2018, который презентовали на стадионе "Ростов Арена". Его встретили Василий Голубев, Виталий Кушнарев и Виктория Лопырева.
"Я во всех уголках мира пытаюсь развеять страхи иностранцев о том, что у нас самые агрессивные болельщики. Надо понимать, что мы становимся хозяевами этого мероприятия и должны объединиться", - сообщила Лопырева.
На вопрос корреспондента о том, считает ли она, что у нас, действительно, агрессивные болельщики, фотомодель внятного ответа не дала. "Я бы очень хотела, чтобы ростовчане услышали, что мы знаем, как принимать гостей", - ответила Лопырева.
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