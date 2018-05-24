Лопырева рассказала о страхах иностранцев перед российскими болельщиками

На вопрос корреспондента о том, считает ли она, что у нас, действительно, агрессивные болельщики, фотомодель внятного ответа не дала. "Я бы очень хотела, чтобы ростовчане услышали, что мы знаем, как принимать гостей", - ответила Лопырева.