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Минтранс поддерживает идею РЖД ужесточить наказание для дебоширов в поездах

24 мая 2018, 13:53
Замглавы Минтранса РФ Алан Лушников сообщил журналистам, что в его ведомстве поддерживают инициативу РЖД об ужесточении наказания для лиц совершающих хулиганские действия в поездах.

Однако официального предложения от РЖД Минтрансу еще не поступало. Об этом пишет портал rns.online.

По словам Лушникова, все пассажиры, независимо от того на каком виде транспорта они передвигаются, должны соблюдать правила поведения и не мешать окружающим. В случае если человек устраивает дебош, его нужно лишать возможности причинять неудобство другим пассажирам.

Напомним, генеральный директор РЖД Олег Белозеров предложил начать вести «черные списки» неблагонадежных пассажиров. Попавший в данный список человек должен быть лишен возможности пользоваться услугами РЖД в течение года. Однако для некоторых людей поезда являются единственным способом передвижения. Такие спорные моменты должны быть законодательно прописаны.

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