Минтранс поддерживает идею РЖД ужесточить наказание для дебоширов в поездах

По словам Лушникова, все пассажиры, независимо от того на каком виде транспорта они передвигаются, должны соблюдать правила поведения и не мешать окружающим. В случае если человек устраивает дебош, его нужно лишать возможности причинять неудобство другим пассажирам.
Напомним, генеральный директор РЖД Олег Белозеров предложил начать вести «черные списки» неблагонадежных пассажиров. Попавший в данный список человек должен быть лишен возможности пользоваться услугами РЖД в течение года. Однако для некоторых людей поезда являются единственным способом передвижения. Такие спорные моменты должны быть законодательно прописаны.