Приехать на ЧМ-18 или слетать в космос: «орел и решка» по-ростовски

По приезду в городе надо найти жилье и дальше строить планы на весь месяц. Как известно, цена на отели и гостиницы жестко регулируются властями, поэтому у них не получается сделать их заоблачными на время чемпионата. Турист выбирает президентские апартаменты в гостинице в центре города. Гостю предлагают пространство в 100 квадратных метров, систему "Умный дом", стильный деловой интерьер и элитную итальянскую мебель. Здесь есть спальня, гостиная, кабинет, в ванной комнате - ванна, душевая кабина, санузел, биде. За все это придется платить 23,5 тысячи рублей в сутки или 752 тысячи рублей за все время проживания. Интересно, что согласно исследованию портала "Мир квартир", стоимость суточной аренды квартир в городе во время чемпионата будет достигать 70 тысяч рублей. В этом случае турист был заплатил за проживание 2,24 миллиона рублей. Забавно, что эти деньги можно купить квартиру в Ростове.