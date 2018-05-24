Приехать на ЧМ-18 или слетать в космос: «орел и решка» по-ростовски

Posted 24 мая 2018, 14:39
Published 24 мая 2018, 14:39
Modified 1 октября, 14:52
Updated 1 октября, 14:52
Чемпионат в России пройдет с 14 июня по 15 июля и охватит сразу несколько городов. Представим, что в первый же день в город приезжают два иностранных туриста - один с безлимитным количеством денег, а второй очень беден. Оба захотят остаться в Ростове на весь период ЧМ и если первый будет тратить по максимуму, то второму придется ужаться.
"Золотая" карточка
Самолет с нашим богатым туристом прилетает в новый аэропорт Платов, на выходе мужчина сразу отказывается от маршруток и берет такси за 2,5 тысячи рублей.
По приезду в городе надо найти жилье и дальше строить планы на весь месяц. Как известно, цена на отели и гостиницы жестко регулируются властями, поэтому у них не получается сделать их заоблачными на время чемпионата. Турист выбирает президентские апартаменты в гостинице в центре города. Гостю предлагают пространство в 100 квадратных метров, систему "Умный дом", стильный деловой интерьер и элитную итальянскую мебель. Здесь есть спальня, гостиная, кабинет, в ванной комнате - ванна, душевая кабина, санузел, биде. За все это придется платить 23,5 тысячи рублей в сутки или 752 тысячи рублей за все время проживания. Интересно, что согласно исследованию портала "Мир квартир", стоимость суточной аренды квартир в городе во время чемпионата будет достигать 70 тысяч рублей. В этом случае турист был заплатил за проживание 2,24 миллиона рублей. Забавно, что эти деньги можно купить квартиру в Ростове.
Турист распаковал вещи и начал подбирать авто напрокат, но, к сожалению, найти Ferrari или Lamborghini не удалось. Было принято решение взять роскошный Bentley Continental GT за 28 тысяч рублей в сутки. Предложений в городе с элитными автомобилями единицы, другие люксовые авто обойдутся раза в три дешевле. За 32 дня отдыхающий потратит 896 тысяч рублей. За эти деньги, кстати, можно купить неплохую иномарку.
Неплохо бы посмотреть город сверху, подумал турист и решил арендовать себе вертолет. Предложений не так много, как в автомобильной сфере, но небольшой выбор есть. Оптимальным вариантом оказалась модель Bell 429 с вип-салоном, его максимальная скорость составляет 270 километров в час. Владелец просит за него 130 тысяч рублей в час, туристу вполне хватит полетать по часу в день, чтобы увидеть с высоты подготовку города и окрестностей к чемпионату. Значит за 32 часа он заплатит 4,16 миллиона рублей и это самая большая трата на данный момент. Примечательно, что если брать вертолет в аренду на весь месяц, то придется заплатить 99,8 миллиона рублей.
Готовить самостоятельно турист, конечно же, не будет и подберет себе заведение под свой неограниченный бюджет. Отлично впишется в ритм жизни ресторан французской кухни в центре города. Заведение может предложить уникальное гастрономическое меню от обладателя звезды Мишлен. В меню включено семь подач блюд и все это за три тысячи рублей, также отдыхающему по вкусу придется эскалоп утиного фуа-гра, который подается с поджаренными грибами. Стоимость блюда оценена в 2,4 тысячи рублей. Стоит учитывать, что порции не очень большие поэтому придется дозаказать рулетики из перепелки за 1,1 тысячи рублей. Все эти блюда составят полноценный обед. К получившейся сумме добавятся чай, сладости, легкий завтрак, это еще 1,5 тысяч рублей. Плюс красное вино "Сассикай Тенута Сан Гуидо" по 16,5 тысячи рублей за 375 граммов. Получается, что на еду в день турист будет тратить 24,5 тысячи рублей, а в месяц - 784 тысяч рублей.
Одному, конечно, скучно, да и статус не позволяет выходить в общество без сопровождения. Поэтому подбираем модель, она станет спутницей во время прогулок, полетов, посещения мероприятий, а также гидом. Находим нужную нам девушку, которая за день своего времени берет по 30 тысяч рублей, в месяц придется ей отдать 960 тысяч рублей.
В один из вечеров турист посетит оперу и заплатит 2,5 тысячи рублей, побывает в зоопарке за 250 рублей. Еще одной местной достопримечательностью является рэпер Василий Вакуленко, который всем известен как Баста. Здесь его знают все, поэтому турист обязательно захочет побывать на выступлении. По запросу RostovGazeta, одна из компаний, продающих подобные услуги, предоставила прайс на концерт. Само выступление обойдется в 50 тысяч евро (3,6 миллиона рублей), плюс за свой счет туристу придется доставить из Москвы команду из 8 человек, поселить их в отеле и организовать дорогу. Также необходим клуб, где состоится концерт. Ко всем расходам придется прибавить еще около 350 тысяч рублей.
Самые "страшные" цены выпадают на футбольные матчи. Лучшие места располагаются в специальных ложах. Всего в Ростове пройдут пять игр - 17, 20, 23, 26 июня, а также 2 июля состоится 1/8 финала. На игры оставались билеты в частную ложу. Она предполагает отдельное помещение на 20 человек, отличный вид на поле, свежеприготовленные блюда и элитные напитки. Кроме того, предоставляется приоритетная парковка. Стоимость одного билета составляет 8,7 миллиона рублей, у нашего туриста их будет три, поэтому общая сумма вырастет до 26,1 миллиона рублей. При этом цену найти на официальных сайтах нельзя, ее озвучивают только по запросу. На еще две игры большинство билетов было раскуплено, поэтому удалось найти места за 45 тысяч рублей вдоль поля и за 336 тысяч рублей. Если сложить все траты, то за месяц в Ростове во время чемпионата богатый турист сможет потратить 37,5 миллиона рублей.
Теперь немного о полете в космос - частная космическая компания Virgin Galactic работает над организацией космического туризма. СМИ писали, что основатель организации, миллиардер Ричард Брэнсон заявлял о продаже билетов на 225 миллионов долларов. Сам полет представляет собой подъем до высоты в 16 километров, затем происходит отстыковка космолета SpaceShipTwo от самолёта-разгонщика WhiteKnightTwo, дальнейший путь он проделывает самостоятельно. Вся экскурсия занимает 2,5 часа, из них в невесомости — 5-6 минут. Стоимость туристического полета в космос на одного человека составляет 250 тысяч долларов, это примерно 15,5 миллиона рублей. Получается, что стоимость двух полетов в космос дешевле самого дорогого отдыха в Ростове-на-Дону во время чемпионата. Стоит учитывать, что Ростов далеко не самый дорогой город в России.
Без денег
Наш небогатый турист прилетел в аэропорт и добрался до Ростова-на-Дону на автобусе за 95 рублей. Плюс еще столько же он потратит, чтобы добраться обратно после ЧМ. Отели для него оказались слишком дорогими, потому он начал рассматривать хостелы и нашел самый дешевый вариант за 17,6 тысячи рублей на месяц. Можно, конечно, жить все это время в палатке, но этот способ решили не рассматривать.
Турист обязательно пробует хваленую местную шаурму за 150 рублей. Готовить он будет самостоятельно на общей кухне, если не шиковать и забыть про мясо, то отдыхающий сможет прожить на 200 рублей рублей день. Это пачка макарон, риса или гречки, немного овощей, в некоторые дни сосиски или пельмени. Иногда можно посещать столовую и укладываться в половину этой суммы на обед. К примеру, в городе есть места, где можно взять тарелку супа на 65 рублей и блинчики с творогом за 35 рублей. Антрекот стоит 135 рублей. Всего на еду отдыхающий за месяц потратит 6,4 тысячи рублей.
Перемещаться по городу турист планирует на ногах, да и времени вполне предостаточно. Город большой и по одной поездке в день в обе стороны на общественном транспорте ему придется делать, тогда в месяц он потратит 1,5 тысячи рублей. Из развлечений подойдут достопримечательности города, памятники, которых довольного много. Для туристов будут работать различные площадки во время чемпионата, где необязательно платить деньги. Однако на посещение зоопарка придется потратить 250 рублей.
Покупать билеты по отдельности очень дорого, так как дешевые места выкупили еще в самом начале, поэтому придется воспользоваться специальным предложением - приобрести так называемый пакет. В него входит посещение всех матчей на стадионе "Ростов-Арена" во время чемпионата. Стоимость сильно ударит по бюджету, но деваться некуда, и турист отдаст 92 тысячи рублей. Больше денег у него не остается, и он начинает наслаждаться спортивной атмосферой. Общая сумма трат составит 118 тысяч 90 рублей.
До чемпионата остается меньше месяца, уже многое сделано для придания в городе спортивной атмосферы и еще многое предстоит сделать. Сейчас существует сильный ажиотаж на билеты, траты на которые сильно ударят по карману.
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